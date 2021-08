Pide DNV a GCDMX prórroga para entregar dictamen final sobre L12

Escucha la nota:



El dictamen final del peritaje que realiza DNV sobre el colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro, informe que se había anunciado se estregaría este lunes 23 de agosto, se dará a conocer en las siguientes semanas, luego de que la empresa noruega pidió una prórroga para entregar estos trabajos, informó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria local adelantó que en donde sí hay un avance significativo es en el proyecto ejecutivo de reforzamiento y rehabilitación de la Línea Dorada, labor que fue encargada a un comité técnico integrado por seis ingenieros civiles y que prevén se pueda presentar esta misma semana.

Información relacionada: Linea 12 del Metro: FGJ localiza a soldadores y supervisores del tramo colapsado

“Son tres informes, el segundo informe el viernes fue informada por parte de la Secretaría de protección civil que pidió un tiempo más la empresa DNV… Hay avances muy importantes y esperamos, yo espero poderlo presentar esta misma semana este último tema que es ya el inicio de los trabajos de rehabilitación de la línea 12, con las empresas que participaron en su construcción”, declaró.

A 11 días de que se cumplan 4 meses de este incidente que cobró la vida de 26 personas y más de 100 heridos, la funcionaria reiteró que habrá justicia para las víctimas.

Asimismo dijo desconocer la denuncia de una de las víctimas, quien reveló que ha sido sujeto de presiones y promesas por parte de Ernesto Alvarado, uno de sus asesores, a cambio de aceptar la indemnización.

“Que va a haber justicia, como siempre lo hemos dicho siempre vamos a estar de lado de las víctimas y de la justicia… No leí la nota de Proceso, discúlpame Sara, no conozco éste caso que estás mencionando, nos vamos a poner en contacto, como lo he dicho siempre, yo no voy a entrar en una discusión con las víctimas, ellos tienen su verdad y tienen sus derechos, a nosotros lo que nos corresponde es atenderlos de manera humana, cercana”, indicó.

Cabe recordar que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil había anunciado que DNV entregaría el dictamen final sobre los peritajes este 23 de agosto y el análisis causa-raíz el 6 de septiembre. Ahora las autoridades capitalinas y la empresa preparan un boletín para explicas este retraso en la entrega de estos trabajos.