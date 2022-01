Pide Alianza de Maestros a SEP suspender clases presenciales por Covid

Ante el aumento de contagios de Covid entre alumnos y maestros debido a la variante ómicron, la Alianza de Maestros pidió a las autoridades federales anteponer la salud y regresar a clases virtuales unas semanas, en lo que comienza a descender la curva de casos.

Una vez que esto suceda, el regreso a actividades presenciales tiene que ser cuidadoso y escalonado, explicó Carlos Aguirre, director general de esta organización, quien agregó que aunque el número de casos positivos de Covid son distintos en cada escuela, se estima que en promedio han afectado a un 35% de la comunidad escolar.

“Necesitamos anteponer el tema de la salud y en este momento por el gran disparo que tenemos de contagios pues claro que no es lo adecuado, qué es lo que la Alianza ha propuesto, dejar pasar dos o tres semanas para que la curva baje, primero, y en función de eso hacer un regreso paulatino, poco a poco, escalonado, adecuado, sin olvidarnos de todos los protocolos de salud en ese sentido ya que no solamente es el contagio de los menores, es el contagio que están viviendo maestros”, indicó.

El director general de Alianza de Maestros reconoció que si bien la SEP ha considerado que los planteles educativos no son centros de contagios, en esta tercer ola de la pandemia, se están convirtiendo en ello.

“Si bien han insistido las autoridades en que las escuelas no son un espacio de contagio, déjenme decirles que las escuelas se están convirtiendo y no porque ahí este el punto malo, no, sino porque simple y sencillamente los chicos vienen, insisto, en el plano de la movilidad, llegan, conviven y obviamente muchos en este caso, desafortunadamente, son alcanzados por contagio que ya sabemos que existe; caso muy simple, hay mucha gente que desafortunadamente ha dejado de utilizar el tapabocas”, expuso.

En este contexto los más de 5 mil maestros agremiados a esta organización exhortaron a Delfina Gómez, titular de la SEP, no dejarse presionar por aquellas voces que no cuidan de la comunidad educativa, pues su mayor reto no es el regreso a clases presenciales, sino hacer que la educación sea la base para un México mejor.

Asimismo los profesores demandaron que dentro de los derechos de los docentes se clarifique y apoye de una manera más clara y concreta, el riesgo de trabajo por contagio de covid durante el desempeño en el aula y dentro de las instalaciones educativas.