Pese a fila kilométrica prevalece buen ánimo entre jóvenes que asisten a vacunación 

Con una abundante participación este martes inició la aplicación de la primera dosis del biológico Pfizer para jóvenes de 15 a 17 años de 14 alcaldías de la Ciudad de México.

En la Biblioteca Vasconcelos, sede correspondientes a adolescentes residentes de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza, la fila para ingresar es kilométrica. Se extiende alrededor del inmueble unas cuatro cuadras.

El tiempo de espera para ingresar es de hora y media a dos horas. Pero ello no ha sido impedimento para que prevalezca el buen ánimo entre los jóvenes que serán inmunizados.

“Estoy muy emocionada la verdad y sigo nerviosa, creo que nos va a ir muy bien, creo que nos va a beneficiar para regresar a la escuela, entonces todo muy bien, estamos muy emocionados.(¿A qué hora llegaste?). Mi cita era a las 8:00, llegué desde las 8:00, me firme y ya apenas voy a pasar, fue una fila enorme, es una colota como de 3 o 4 cuadras, pero la espera ha sido muy rápida, o sea no hemos dejado de fluir, de movernos, entonces ahorita ya vamos a entrar y nada, estamos muy emocionados”, comentó Marion Fonseca de 17 años.

En tanto Dylan también de 17 años consideró que ya era necesaria la vacunación para su grupo de edad, lo cual servirá para hacer frente a la pandemia y retomar sus actividades de manera habitual.

“Es un movimiento que se tenía que hacer, era necesario porque vamos a entrar a la nueva normalidad, entonces para que toda la población esté vacunada y no haya tantos contagios y llegue un punto en donde nos podamos volver inmunes entre comillas, no una inmunidad al cien por ciento, pero con una posibilidad de mortalidad muy baja… exactamente ya para retomar actividad social y actividad escolar, y ya es más seguro y mejor”, declaró.

El outfit de los jóvenes también incluyó los mamelucos por gusto y también para protegerse del frío. Enfundada en un mameluco rosa, Andrea Rebeca, expresó su beneplácito por recibir la vacuna anti Covid, luego de que la pandemia le ha impedido conocer a sus compañeros de escuela.

“Súper bien porque ya vamos a poder empezar a salir.(¿Lo ves como una esperanza?). Totalmente. (Me llamó la atención cómo vienes vestida, ¿te sientes nerviosa o decidiste venir así por el frío?) No (estoy nerviosa), por el frío y porque me gustan mucho los mamelucos, tengo un montón”, dijo sonriendo.

Cabe recordar que en esta sede el jueves 2 de diciembre no habrá vacunación. De acuerdo con autoridades capitalinas, se prevé que el próximo sábado se hayan vacunado a cerca de 380 mil personas de 15 a 17 años.