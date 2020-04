Personal médico queda exento del ‘Hoy No Circula’

Escucha la nota:



A partir de este jueves 23 de abril se aplicará el Hoy No Circula obligatorio para todos los vehículos, independientemente de su holograma o de sus características técnicas, incluidos híbridos y eléctricos, como parte de las medidas para enfrentar la fase tres de la contingencia por Covid-19 en la Ciudad de México.

De acuerdo con autoridades capitalinas, de esta disposición quedan excluidas las motocicletas y los automotores de servicios de emergencia, funerarios, de seguridad ciudadana, limpieza, agua potable, taxis concesionados y transporte de carga (incluyendo de abastos, alimentos y medicamentos), entre otros, así como a personal dedicado a la salud, personas con discapacidad y/o en emergencias médicas.

En este sentido el gobierno local aclaró que médicos, enfermeras y enfermeros, y cualquier otro personal que labora en el sector salud deberá elaborar un tarjetón que contenga el símbolo de cruz roja, para identificarse como personal médico, mismo que será válido únicamente si está sellado y firmado por las autoridades del hospital donde laboran.

“Estos elementos deberán estar en la misma cara del tarjetón y se portará en un lugar visible del vehículo. En caso de falsificación, será considerado como fraude y el delito podrá castigarse de acuerdo con el Código Penal vigente”, indicó la autoridad local en un comunicado.

Este programa estará en vigor hasta nuevo aviso y operará de lunes a viernes de acuerdo con la terminación de la placa del vehículo, sin importar su engomado.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum argumentó que esta medida es para salvar vidas, pues nos encontramos ya en la fase tres de la contingencia por COVID-19.

“Y las excepciones son para las personas que tienen que salir pero hay muchas otras personas que pueden tomar un día, en hoy no circula no es que c ningún vehículo privado circule, es que un día a la semana vas a dejar de circular cuando debes estar en casa, entonces es para las personas que tienen que salir a actividades esenciales y evitar el conglomerado de personas sin estas medidas en donde estamos en una fase tres de crecimiento de una epidemia y estamos salvando vidas”, apuntó.

Asimismo, en respuesta a las críticas recibidas en redes sociales, rechazó que esta medida sea una ocurrencia suya.