Personal educativo será vacunado a partir del 18 de mayo en CDMX

A partir del próximo 18 de mayo se llevará a cabo el proceso de vacunación para personal educativo de la Ciudad de México.

Para ello, los trabajadores de la educación tienen que obtener su cita, a partir del 15 de mayo, en vacunacion.cdmx.gob.mx, donde podrán obtener y descargar su formato para este proceso, el cual contará con fecha, horario y sede para su vacunación, anunció Eduardo Clark, director de gobierno digital.

Información relacionada: Inicia en Edomex vacunación para más de 375 mil maestros

“Si ustedes son personal educativo, a partir del día 15 de mayo, pueden ingresar a la página de vacunacion.cdmx.gob.mx, ingresar su CURP, descargar su cita en el que van a tener la información de la sede, horario y día, imprimirlo o llevarlo en su celular y en la unidad vacunadora de esta manera vamos a verificar que estas citas están dentro del patrón y darles el acceso a la vacuna como personal educativo”, comentó.

El funcionario agregó que hasta la fecha se ha integrado un padrón preliminar con 304 mil 378 personas registradas como trabajadores del sector educativo.

Señaló que del 18 al 22 de mayo quienes no aparezcan en este listado pueden solicitar con su centro de trabajo su incorporación.

En tanto, Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la capital, afirmó que pese al inicio de vacunación del personal docente, es prudente esperar los tiempos para un regreso a clases presenciales seguro.

“Nadie está pensando en no regresar a clases, todos estamos pensando en regresar de manera segura, nadie quería suspender las clases o la actividad presencial, esto es importante las clases no se suspendieron, se suspendió la actividad presencial. Finalmente este es un tema que esta pandemia no tiene palabra de honor, todos suponíamos que iba a ser mucho más breve, entonces yo sería de la idea de esperar a cómo se desarrollan los hechos y a partir de eso se tomará una decisión”, declaró.

El funcionario federal reconoció que si hubo migración de estudiantes de escuelas privadas al sector público “en una cantidad importante”, la cual reservó en número pues argumentó que ello podría cambiar una vez que sean una realidad las clases presenciales.