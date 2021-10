Paro de distribuidores de gas LP comienza a impactar a consumidores

Escucha la nota:



El paro de actividades de los distribuidores de gas LP en la Ciudad de México, generó problemas en aquellos que tienen el mínimo de reservas del hidrocarburo y que se ven en la necesidad de restringir su uso.

Este martes cerca de 10 mil comisionistas, encargados de repartir gas LP suspendieron actividades por tiempo indefinido al no llegar a un acuerdo con autoridades de la Secretaría de Energía (Sener) para incrementar sustancialmente los 50 centavos que reciben por cada litro del hidrocarburo.

Enrique Medrano representante de los gaseros puntualizó que el gremio está a un paso de irse a la quiebra.

“No podemos operar ya, ya hay unidades desbieladas, ya hay unidades sin llantas, compañeros que ya abandonan las unidades, cada día es peor la situación; queríamos evitar el paro definitivamente hemos estado trabajando con el gobierno pero no hay el resultado que queremos, ya hubo empadronamiento de unidades y un reconocimiento del premio gasero y de los comisionistas, pero no hay avance en las comisiones, con 50 centavos no podemos vivir, es definitivo, no podemos seguir adelante, ya no podemos trabajar”, sostuvo.

La afectación por el paro del gremio gasero es en múltiples sentidos y lo peor es que no hay certidumbre de una posible fecha de solución.

Unidades habitacionales, empresas, establecimientos comerciales, gimnasios y todos aquellos que utilizan el gas como materia prima para sus funciones ven como dificultad el panorama que se avecina si persiste la suspensión de este servicio.

“Son dos torres con 44 departamentos y una tienes gas al 40% y la otra al 60%. Consideramos que si es necesario que los gaseros lleguen a un acuerdo con el gobierno y que este les dé solución porque de prolongarse nosotros vamos a pagar las consecuencias…cuando supimos que iba a ver paro compramos más tanques y ya los tenemos llenos para evitar desabasto…nos afecta la falta de gas en el negocio como en la casa es muy indispensable para nuestras actividades”, puntualizaron entrevistados.

Autoridades en materia de seguridad continúan atentos al paro de actividades al que se sumó el gremio gasero y hasta el momento no se reportan incidentes o el desarrollo de alguna movilización de los inconformes.

