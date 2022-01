Para un mundo más dinámico… ¡M&M's presenta personajes renovados! 'Uno para todos'

Porque nunca es tarde para actualizarse, M&M’S presentó personajes renovados, así lo dio a conocer la compañía que los fabrica, Mars Wrigley el miércoles.

Este tipo de dulces de chocolate se ha caracterizado por sus seis populares figuras con forma antropomorfa que con el paso del tiempo han ido evolucionando.

-Información relacionada: ¡A la vanguardia! Versace lanza cartera de bolsas para las heces de tus perros

Sin embargo, a pesar de ser una innovadora idea, la nueva apariencia no fue del agrado de muchos de los consumidores, por lo que se dividieron las opiniones en redes sociales.

De acuerdo con un comunicado publicado en la página oficial de Mars, esta actualización surge para “crear un mundo al que todos sientan que pertenecen”.

En ese sentido, el fabricante mundial de alimentos estadunidense aseguró que incluirá una “visión más moderna” de las figuras antropomorfas.

Did my shoes really break the internet? pic.twitter.com/ZaisgZ9QYZ

— M&M’S (@mmschocolate) January 20, 2022