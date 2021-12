¿Pantalla que se puede comer? Profesor japonés crea tecnología que imita sabores

Taste the TV, el sueño de muchos, es un prototipo creado por el profesor japonés Homei Miyashita, de la Universidad de Meiji en Tokio, creo esta pantalla que simula sabores de los alimentos y se puede lamer.

Esta pantalla cuenta con 10 botes, cuyos saborizantes se liberan para crear el sabor del alimento que quieras, todo esto, sin salir de casa.

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn

— Reuters (@Reuters) December 23, 2021