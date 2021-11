PAN busca que segundos pisos en CDMX se revisen por organismos internacionales

La diputada local por el PAN, América Rangel reiteró su llamado a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para que permita que organismos internacionales revisen las construcciones hechas en la Ciudad de México desde el gobierno de López Obrador.

Lo anterior luego de que una automovilista resultó afectada por una piedra que se desprendió del segundo piso del Periférico.

“Todos fuimos testigos de la lamentable tragedia de la Línea 12 del Metro y no podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir. Imagínense que exista el mismo riesgo, por ejemplo, ahora con los Segundos Pisos, sería gravísimo. El problema es que no podemos estar seguros ni confiados ante la evidente corrupción y negligencia de los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México. Esperemos que Morena no bloquee esta solicitud y se le dé certeza a la ciudadanía para que no ocurra una tragedia más”, señaló.

La también presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano advirtió que la caída de piedras sobre periférico reportará ayer, significa que sí falta revisión y mantenimiento a las obras, contrario a lo que dijo el Gobierno local.

En este sentido recordó que Sheinbaum Pardo fue promotora de esa obra durante la gestión de López Obrador, “ por lo que tiene que hacerse responsable de cualquier tipo de riesgo o amenaza mortal”.

Asimismo la legisladora panista refirió que desde junio del año pasado, pidió supervisión a todas las obras capitalinas.

“Claudia Sheinbaum ¿vamos a esperar a que ocurra otra desgracia como la Línea 12?, es urgente mantenimiento a sus Segundos Pisos”, concluyó.