Padres de niños con cáncer retiran protesta del AICM

Después de cumplirse casi ocho horas de bloqueo, los padres y madres de niños con cáncer decidieron retirar la protesta que mantenían sobre Circuito Interior en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Lo anterior luego de que Adalberto Santaella, Coordinador de Abasto del Insabi acudió a este punto a entrevistarse con los familiares de los menores quienes le exigieron la documentación que compruebe que efectivamente los medicamentos llegaron a los estados de la República donde se requiere.

Piden más control en hospitales

Omar Hernández padre de menor con cáncer llamó para que se realice un censo de las instancias de salud que no tienen el medicamento para que esta situación no vuelva a ocurrir.

“Lo que venimos batallando desde hace dos años es que este medicamento no alcanza para tantos pacientes es por eso que hoy en día hacemos un llamado que si ellos no tienen un censo y no trabajan en él, les va a seguir pasando y aquí nos van a tener porque este medicamento que va a llegar en agosto cuando llegue en agosto ya va a ser falta el de junio y así efectivamente nos hemos llevado durante dos años”, indicó.

No bajarán la guardia

Luego de recibir los comprobantes de mano de los representantes de Salud, acordaron retirar el bloqueo no sin antes advertir que seguirán las protestas den caso de que las autoridades vuelvan a incumplir.

“No quedamos satisfechos al cien por ciento, aunque hubo un gran avance porque este medicamento no estaba llegando a los hospitales y no sabemos por qué, pero ya están en los hospitales es lo que a nosotros nos urgía que llegaran a estos pacientes. Seguiremos manifestándonos si ellos no cumplen, eso no quiere decir que no salgamos de nuevo a bloquear dentro de 15 días o 20 días, seguiremos no bajaremos la guardia”, expuso.