Padres de familia piden destituir a maestra por ser fan de Iron Maiden

Escucha la nota:



¡De mal en peor! Padres de la escuela Eden High School crearon una petición en Change.org para transferir a la directora a otra escuela por compartir en sus redes sociales su fanatismo por Iron Maiden.

Esto sucedió en Ontario, Canadá y la petición estaba titulada como ‘Eden High School Principal, Sharon Burns, needs to be transferred Immediately’.

Te puede interesar:‘GigaBier’, la nueva cerveza de Elon Musk ¿Tiene relación con la Cybertruck?

Piden firmas en Change.org para transferir a directora de escuela

Después de qué la directora Sharon Burns compartiera en sus redes sociales un guiño sobre su fanatismo hacia la banda de metal, Iron Maiden.

Los padres de algunos alumnos realizaron una petición en el sitio change.org para que la institutriz fuera transferida a otra escuela.

El motivo es que consideran que compartió ‘un símbolo satánico’ en su cuenta personal Instagram.

Los inconformes aseguraron que mientras las demás escuelas promueven la bondad, la unidad y la equidad, está muestra todo lo contrario.

La foto que compartió Sharon fue un muñeco de Eddie con un corazón con los números 666 en el interior.

De acuerdo con los inconformes, esto es un símbolo satánico que atenta contra la comunidad.

Fans de Iron Maiden apoyan a directora

Por otra parte, diferentes fans que se enteraron de la situación crearon una petición para bajar la anterior.

La petición obtuvo solo 553 firmas, son pocas comparadas con la que impulsaron los fans.

Y es que está petición tenía la leyenda que hacía alusión al respeto.

Por otra parte, aseguraron que Burns no solo transmite amor y bondad a la escuela, sino que también ha sido una de las mejores sidrectoras del Eden High School.

La petición en favor de Sharon Burns lleva hasta el momento 19 mil firmas.

Sin duda alguna de que la unión hace la fuerza, así como los fans de Iron Maiden apoyaron a la directora.