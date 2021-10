Luego de cuatro días de la máxima caída de redes sociales en el mundo aún estas compañías sufren las consecuencias, aunque parece que el error aún no está arreglado del todo.

Y es que, como olvidar este Lunes negro en el que miles de usuarios quedaron totalmente desconectados y desconcertados.

Primero fue WhatsApp, le siguió Facebook, Instagram y así comenzaron a caer poco a poco las demás redes, incluso se reporto la caída de plataformas de streaming.

Bastaron 7 horas, para que Marck Zuckerberg viera caer su fortuna debido a este desconexión.

Mientras que el uso de otras redes alternativas subieron sus números de inmediato.

Parece que, los problemas internos de estos grandes de la comunicación aún no quedan resueltos.

Pues, a pocos días de esta tragedia cibernética, este viernes las tres principales redes presentaron fallas, una vez más.

Los propios responsables de Facebook han reconocido estos errores, que aunque intermitentes, están afectando a todo el mundo.

Aunque parece que muy pocos lo notaron Instagram fue la red que más fallos ha presentado.

A pesar de reconocer dichos errores, la compañía no profundizó más en el tema.

Por su parte, el sitio oficial en donde se reportan las fallas, Downdetector hizo notar las caídas.

User reports indicate Instagram is having problems since 2:40 PM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown

— Downdetector (@downdetector) October 8, 2021