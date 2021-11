Otorga GCDMX apoyos de reconstrucción de vivienda a afectados por explosión

Las familias que habitaban en la vecindad donde hoy se registró una explosión por acumulación de gas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, recuperarán sus viviendas, anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Al atender de manera personal a los vecinos afectados en la colonia Pensil Norte, la mandataria local señaló que mientras el Instituto de Vivienda lleva a cabo la reconstrucción los afectados tendrán apoyo gubernamental.

“En lo que ocurre eso, que pues va a llevar unos meses reconstruir ahí para que sea un lugar seguro, van a tener el apoyo permanente del Gobierno de la Ciudad, eso ya se los vamos a explicar en un momento. No nos vamos a ir de aquí hasta que no les quede claro a todos y que tengan su apoyo para poder resolver”, expuso.

Detalló que los apoyos que se brindarán son en materia de renta, jurídico y alimentación.

“Las personas que viven en la vecindad hasta que no se retire todo el escombro y no se revisen bien va a ser muy difícil que regresen a sus casas, aún cuando no hayan tenido daños”.