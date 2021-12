Ordena Tribunal Electoral a IECM investigar uso electoral de la 'Tarjeta Claudia'

El diputado local por el PAN, Federico Döring informó que el Instituto Electoral capitalino tendrá que investigar las denuncias hechas respecto a la “Tarjeta Claudia” en contra de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, luego de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió a su favor una impugnación que promovió junto con la diputada América Rangel.

Asimismo, el legislador criticó el actuar del árbitro electoral local, al considerar que no procedió porque se encuentra en espera de que el gobierno capitalino le haga una ampliación presupuestal para cumplir con el pago de las prerrogativas a los partidos políticos.

“En el pecado llevó la penitencia el Instituto Electoral que por servilismo para tratar de conseguir los recursos presupuestales que le ha estado negando para asfixiarlo la regenta Sheinbaum, se declaró incompetente para no revisar sus fechorías electorales. Afortunadamente el Tribunal Electoral nos ha dado la razón a la diputada América Rangel y a su servidor y ha obligado al instituto a hacer el trabajo que prefirió no hacer cobardemente para quedar bien con la regenta y conseguir sus ampliaciones presupuestales”, indicó.

Lo obliga a SÍ revisar el tema y no hacerse Ganso remitiendo el tema pic.twitter.com/2zjObLablX

-Información relacionada: Convocará INE a ciudadanos nacidos en marzo y abril para ser funcionarios de casilla

De acuerdo a la resolución, comentó el panista, se confirma que la acción ilegal de Sheinbaum Pardo vulnera el artículo 134 constitucional, por promoción personalizada y “se actualiza la competencia de la autoridad electoral”.

“No se comparte la decisión de la autoridad responsable de declinar la competencia, puesto que no es suficiente para considerar que los hechos denunciados no corresponden a la materia electoral, el que preliminarmente no se vinculen a algún proceso electoral”, señala el documento.