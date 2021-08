Las posturas en el Senado sobre la Consulta Popular

Escucha la nota:



En el Senado de la República, la mayoría y la oposición confrontaron posturas a raíz de la consulta popular de este domingo 1 de agosto.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), la senadora Kenia López aseveró que el ejercicio de participación utilizado para satisfacer los caprichos del Presidente del República fue “la madre de todas las mentiras”.

Te puede interesar:Diputados alistan ratificación del titular de Hacienda en Comisiones y en el Pleno

Contra Mañanera ‘no se dejaron engañar’

En la conferencia denominada “Contra Mañanera”, la congresista advirtió que la ciudadanía no se dejó engañar y no cayó en “circo”, el juego de intereses y caprichos del cual, el Ejecutivo Federal hizo partícipes al Legislativo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Esta semana el Presidente López Obrador nos quiso recetar la madre de todas las mentiras, pero no pudo”. “El fracaso de la consulta ciudadana realizada ayer, me parece que es, yo diría, el peor descalabro de este Presidente. La gente ya no le da jalón a sus locuras y les explicó por qué: López con artimañas, engaños y presión quiso utilizar a las instituciones, incluso al Congreso, al INE y a la Corte”, advirtió la senadora López Rabadán.

La legisladora indicó que su fracción parlamentaria exigirá al INE y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) investigar y sancionar a los responsables por el envío de mensajes personalizados y con señalamientos sobre programas sociales del Gobierno Federal, así como los gastos no autorizados en la promoción de la consulta.

Comisión de la Verdad; un circo

Respecto a la idea lanzada por personajes públicos afines al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de crear una Comisión de la Verdad, la senadora López Rabadán recalcó que será “otro circo”.

Lo que se necesita en los hechos, para sancionar presuntas conductas delictivas cometidas por gobernantes en el pasado, dijo, son denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Manifestó que la de este domingo, contrario a lo que afirma el partido Morena, respecto a que la consulta habría sido exitosa, “ganó el sí” y se inaugura la democracia participativa en el país, fue la peor votación para el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuya credibilidad y popularidad, sentenció, va cayendo.

Se suma la oposición

A las opiniones respecto a que la consulta de este domingo fue un “fracaso”, se sumó el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Fócil.

En contraparte, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, dijo que la consulta no fue un fracaso, sino un ejercicio democrático y valioso.

Responsabilizan al INE

Sin embargo, en coincidencia con las senadoras Malú Micher y Antares Vázquez, responsabilizaron al Instituto Nacional Electoral (INE) por la baja participación, la escasa difusión, la instalación de menos casillas y la anulación de boletas antes del cierre de la jornada.

“Yo no le llamaría fracaso, primero porque es el primer ejercicio en la historia moderna del país y no debemos minimizar el que hayan votado casi ocho millones de ciudadanos, en una consulta que estuvo plasmada de confusión, de falta de información, de supresión de más de la mitad de casillas y hubo muy poco ánimo de los órganos electorales de promoverla”, puntualizó el senador Monreal Ávila.

Ejercicio positivo

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el recinto senatoria, subrayó que fue un ejercicio positivo, valioso, bueno y hay que felicitar a los ciudadanos que se comprometieron y participaron.

“Para mí es un ejercicio valioso que ya se inició y que no van a poder eliminarlo ni evitarlo en los próximos años y décadas”, dijo.

Consultado respecto a si, el bajo nivel de votación en la consulta, refleja que el Presidente de la República está perdiendo el respaldo de los electores, y del 2018 a la fecha se redujeron considerablemente los 30 millones de votos que se estimó, se emitieron a su favor, el líder morenista en el Senado manifestó que por el contrario, él percibe que más gente apoya al Primer Mandatario.

Poca afluencia en las mesas de recepción

La poca presencia de personas en las mesas de recepción de opiniones, se debe a que no se realizó a la par de las elecciones y fue más difícil convocar a las urnas, no hubo estímulos “aparentes” para participar, dijo, tras reiterar la petición de no desestimar la participación de casi ocho millones de personas.

Que la consulta no haya resultado vinculante, tampoco elimina la posibilidad de que avancen y se resuelvan las causas jurídicas que pudieran existir contra expresidentes, porque son independientes de la consulta.

INE responsable de los resultados

A su vez, las senadoras Antares Vázquez y Micher Camarena, emitieron un posicionamiento conjunto en que identificaron como responsables de los resultados de la consulta, entre otros factores, al INE y sus consejeros.

Las congresistas por Guanajuato calificaron como “mala” la actuación del organismo electoral, porque violó la ley, incumplió sus objetivos y obligaciones, no difundió de manera suficiente la consulta, instaló menos mesas de recepción de opiniones a las “acordadas con anterioridad”.

El INE, abundaron, instruyó a cancelar boletas antes de finalizar la jornada, reubicó mesas de recepción y no lo informó, no organizó bien, no informó claramente e incluso, algunos de sus funcionarios fueron “hostiles” con los participantes, aunado a que no instaló mesas especiales.

Población desinteresada

Aunado a ello, las senadoras dijeron que en su estado, el de Guanajuato, organizaciones empresariales, educativas, medios de comunicación y asociaciones de otro tipo rechazaron la consulta, con lo que desanimaron a la población a participar.