OnePlus 10 Pro: Todo lo que tienes que saber del nuevo teléfono chino

La tecnología no deja de sorprendernos, esta ocasión con el nuevo Android OnePlus 10 Pro, el cual, ya es oficial.

Incluso, ya su lanzamiento salió mucho antes de lo esperado, este nuevo flagship es una marca originaria de China.

De acuerdo con la información oficial, su lanzamiento en su país natal se llevará a cabo el próximo 13 de enero y aquí te daremos los detalles.

El nuevo flagship y es oficial y después de su lanzamiento en China el próximo 13 de enero, dará un salto a nivel internacional en regiones como Europa, India y América del Norte.

Con este nuevo celular, la marca está buscando proponer un dispositivo con especificaciones punteras, las cuales, hace gala de un renovado sistema de cámaras.

Además, este dispositivo móvil fue desarrollado en colaboración con la prestigiosa empresa desarrolladora de cámaras, Hasselblad.



Se destacó que este celular es el primero de la marca que se lanza con Android 12, es decir, con un nuevo software desarrollado en colaboración con OPPO.

En cuanto a diseño, el nuevo modelo tiene la base del anterior, sin embargo, tiene pequeños cambios importantes como en las cámaras.

Aunque este nuevo modelo, sólo tuvo pequeños cambios, estos fueron importantes, aquí te contamos de qué se trata.

El más llamativo está en la parte de atrás del celular, donde se encuentra el módulo de las cámaras traseras.

We’ve worked hard on multiple upgrades to create a truly well-rounded flagship with the OnePlus 10 Pro. Here’s a first look. Personally, I love the refreshed new OnePlus x Hasselblad camera module. pic.twitter.com/M3i5kSHa28

— Pete Lau (@PeteLau) January 4, 2022