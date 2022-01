¡Nuevos emojis! iOs lanzará 37 nuevos emojis y 75 adiciones de tonos de piel

Usuarios de iPhone ya pusieron su alarma para ver la nueva actualización de iOs, no solo para ver qué nuevas funciones tiene, sino que también quieren ver los nuevos emojis que se lanzarán.

La versión 15.4 de iOS incluirá 37 nuevos emojis y 75 adiciones de tonos de piel disponibles para los dispositivos de Apple, según el portal de Emojipedia.

Los clásicos emojis, que expresan diferentes sentimientos, tendrán más variedad al introducir emocionarse de felicidad, avergonzarse, aceptar la orden de un superior, y apretones de manos multirraciales.

También se han añadido nuevos diseños de objetos como radiografías de tórax, muletas y una bola de discoteca.

iOS 15.4 will include 37 new emoji and 75 skin tone additions, resulting in a total of 112 characters.

— Pop Crave (@PopCrave) January 28, 2022