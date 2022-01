¡Nuevo robot cuadrúpedo! Podría realizar tareas militares

Global Times ha informado la creación de un robot biónico cuadrúpedo; diseñado por China, este robot podría utilizarse en misiones de reconocimiento y logística en entornos complejos para los militares.

Consta de cuatro extremidades y tiene una apariencia similar a la de un yak; es más grande, más pesado y con mayor capacidad del mundo en su tipo.

El ‘yak mecánico’ mide más de la mitad de una persona adulta, y su longitud es de aproximadamente el doble que su altura.

Puede transportar hasta 160 kilogramos y puede alcanzar una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora, ya que está equipado con sensores de reconocimiento, que le permiten desplazarse por diferentes relieves y superar obstáculos como trincheras y acantilados.

Este robot puede moverse hacia adelante y hacia atrás, girar, caminar en diagonal, correr e inclusive puede saltar.

Take a look at China’s independently developed electric-powered quadruped bionic robot – the world’s largest, heaviest and most off-road-capable of its kind. https://t.co/c6OoY5KH5N pic.twitter.com/q21um7p8ow

— Global Times (@globaltimesnews) January 16, 2022