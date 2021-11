¡Nuevas reglas! Instagram evitará a toda costa el robo de identidad

¿Preocupado por el robo de identidad en redes sociales? Pues no te preocupes, Instagram explicó este martes que utiliza los selfis en video con el fin de comprobar que es una persona la que gestiona determinada cuenta y no un bot.

Lo anterior luego de la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram donde cibernautas reportaron robo de fotografías, robo de identidad e incluso algunos la pérdida de sus cuentas.

Instagram doesn’t use facial recognition, and we don’t use it in video selfies. We introduced video selfies more than a year ago to help confirm that there’s a person behind an account, and not a bot. https://t.co/mQI0oWOGeY

— Instagram Comms (@InstagramComms) November 17, 2021