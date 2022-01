Novak Djokovic se pronuncia: "Quiero quedarme e intentar competir en el Open de Australia"

Novak Djokovic, tenista de Serbia, se ha pronunciado este lunes luego de que el Tribunal Federal de Australia anulara esta jornada la decisión de cancelar su visado y ordenara la liberación del deportista de un hotel de detención de inmigrantes en Melbourne por no estar vacunado contra el Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, Novak comentó: “Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, quiero quedarme e intentar competir en el Open de Australia. Sigo concentrado en eso”.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022