Nombran a Jorge Romero coordinador del PAN en el Congreso de la Unión

Al ser nombrado coordinador del grupo parlamentario del PAN para próxima legislatura del Congreso de la Unión, Jorge Romero dijo que serán una bancada de oposición pero que “no dirán que no a todo”.

En el marco de la reunión plenaria de los diputados del PAN que conformarán la 65 Legislatura, el dirigente nacional del PAN Marko Cortés anunció el nombramiento de Jorge Romero Herrera después de una consulta entre los legisladores electos.

Coordinador pide integrar todas las fuerzas políticas

Despues de la toma oficial de la fotografía, el líder panista señaló que le hizo seis peticiones al próximo coordinador de los diputados: preservar la unidad interna, conformar los grupos de trabajo para complementar la agenda legislativa, acomodar a los legisladores en las comisiones de su interés con base en sus perfiles, integrar la Coalición va por México al frente legislativo Va por México y construir una agenda con todas las fuerzas políticas.

Ademas anunció que se propondrá a Santiago Creel Miranda para encabezar la mesa directiva en San Lázaro.

Apoyaran iniciativas de AMLO

Por su parte, Jorge Romero quien dio la bienvenida a la ex panista Margarita Zavala, dijo que la fracción del PAN estará abierta a analizar las iniciativas que envíe el Presidente Andrés Manuel López Obrador y si éstas no son para el beneficio del país, no las apoyarán.

“Nosotros vamos a desplegar un oficio político y por cada tema que esté en el interés del PAN, porque creemos que es del interés del país, nosotros vamos a buscar a todas las fuerzas políticas, incluida Morena”, destacó Romero Herrera.

Presidencias rotativas

Respecto a la integración de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinacion Politica, dijo que debe aplicarse el reglamento y la ley orgánica del Congreso, por lo cual, las presidencias deben ser rotativas,“Ya quien y en qué año, será una negociación a posterior”, concluyó.