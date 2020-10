Nokia construirá red de telefonía móvil en la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio Estadounidense (NASA) ha elegido a la compañía tecnológica Nokia para construir la primera red de telefonía móvil en la Luna, informó este lunes el fabricante finlandés.

Según Nokia, el acuerdo con la NASA supondrá el despliegue del primer sistema de comunicaciones LTE/4G en el espacio y ayudará a allanar el camino hacia una presencia humana sostenible en la superficie lunar.

Información relacionada: Establece la NASA reglas para exploración de la Luna

La compañía finlandesa, a través de su filial Nokia Bell Labs, tendrá como cometido la construcción e implementación de una solución LTE ultracompacta, de bajo consumo de energía y resistente a las condiciones del espacio, cuya puesta a punto se estima para finales de 2022.

To the moon! 🌕

We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.

So, what technology can you expect to see? (1/6) pic.twitter.com/wDNwloyHdP

— Bell Labs (@BellLabs) October 15, 2020