No vamos a permitir extorsiones de grupos criminales: Claudia Sheinbaum

Tras la detención de un grupo de personas armadas que extorsionaban y cobraban derecho de piso en Xochimilco, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que este tipo de actividades no serán toleradas en la Ciudad de México.

La mandataria capitalina refirió que la captura de estos sujetos es resultado del trabajo coordinado entre distintas instancias de procuración y seguridad locales.

“Estas cosas no pueden ocurrir en la Ciudad de México. Entonces esto habla de la coordinación que hay del C5, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en su momento también de la Fiscalía General. Era un… prácticamente todos vimos el vídeo: vehículos, motocicletas que se paraban, paraban un microbús, asaltaban a las personas, se movían a otro lugar y lo seguían haciendo, entonces, esto no puede ocurrir en la ciudad. Es algo que ocurría en algún momento –quieren repetirlo– y no lo vamos a permitir”, indicó.

Sobre el grupo delincuencial al que pertenecen los detenidos, la funcionaria dijo que sería el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dé los detalles.

El pasado viernes en sus redes sociales, el jefe de la policía capitalina reportó la detención de 14 personas que integraban un convoy de vehículos que extorsionaba a unidades de transporte público; se les aseguró droga, armas de fuego y varios cartuchos útiles.