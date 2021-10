No vamos a hacer nada en contra de la gente: Sheinbaum sobre 'Conjunto Estadio Azteca'

Luego de que el pasado fin de semana vecinos de Coyoacán y Tlalpan se manifestaron en contra del proyecto “Conjunto Estadio Azteca”, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que no se autorizará la construcción de este desarrollo si la gente se opone ello.

No obstante, señaló que están obligados a presentarlo y someterlo a consulta para determinar si se avala como lo presentó el privado o si hay posibilidad de hacerlo con algunas modificaciones.

“Esto es un proyecto privado en el estadio Azteca y como dijimos no se puede hacer ningún proyecto si no tiene una consulta pública, si no se consultan los vecinos, si no se muestra qué es lo que es y ahí se va viendo en el diálogo con los vecinos si es factible o no es factible, qué se cambia, qué no se cambia o si de plano no se puede desarrollar. Entonces ese es el objetivo, es un proyecto privado en el estadio Azteca y tiene que haber una presentación del proyecto y que los vecinos vayan diciendo estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, no vamos a hacer nada que esté en contra de la gente, pero también si se presenta un proyecto, nosotros tenemos que ponerlo a decisión de la gente que vive en la zona”.