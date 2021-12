¡No te lo pierdas, lluvia de estrellas hoy! Las Gemínidas llegan para despedir el 2021

Las Gemínidas están aquí, por lo que podremos presenciar una lluvia de estrellas hoy, que es uno de los eventos astronómicos más esperados del año.

Rumbo término del 2021, estos meteoros que provienen del asteroide “3200 Phaeton”, nos regalarán un espectáculo en el cielo nocturno.

A pesar de que los astrónomos califican a dicho cuerpo celeste como “destructor total”, el paso de los objetos cósmicos no representa un peligro para la Tierra.

Sin embargo, no es la primera vez que ese suceso se registra, ya que, por lo general, esta lluvia de meteoros despide el año, cuando supera los 100 por hora.

Tan solo en el 2020, la cifra de meteoros superó los 130 por hora, ocupando así el primer lugar en el ranking de este tipo de fenómenos, al que le siguieron las Perseidas y Cuadrántidas.

The pre-dawn hours of Dec. 14 are the best time to see the annual #Geminid #MeteorShower!

☄️ Tips for watching: https://t.co/ytJVQLr0ty

☄️ Live stream, weather permitting: https://t.co/uqdcCfOhls

☄️ Did you know meteors leave smoke in the atmosphere? https://t.co/Dj0HuaT6QB pic.twitter.com/9fjrZppu4L

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 13, 2021