“No se vale que nos ignoren gobierno y gaseros”, aseguran usuarios al borde del colapso

La escasez en el reparto de gas LP se agudizó con el cierre de algunos centros de carburación como el que se localiza en la avenida Año de Juarez, colonia Granjas San Antinio, el cual es uno de los principales abastecedores en la alcaldía Iztapalapa.

Se terminó la última reserva del hidrocarburo y ante la imposibilidad de surtir a usuarios, dicho módulo quedó cerrado a partir de hoy.

Este jueves se cumple el tercer día de suspensión en el reparto de Gas LP y cuarto tras la protesta que llevaron a cabo los comisionistas que demandan un ajuste en el margen de ganancia.

Los usuarios consideran que ninguna de las dos partes tienen el mínimo de consideración por los usuarios, ya que son los que pagan las consecuencias de la “cerrazón”.

“Desde que el gobierno sacó el gas del bienestar pasó todo esto, todo esto se desató por ellos, porque no había casi paros casi nada; los gaseros también deberían poner la solución…”

“Estoy molesto por el tema del gas, tengo un puesto de comida y está a punto de terminarse el gas, no hay quien sienta no a dónde ir a surtirse; me está afectando demasiado porque es mi trabajo es de donde mantengo a mi familia y no se vale”.

“Creo que al gobierno federal no le importa y a los gaseros pues mucho menos y quien nos ayuda a nosotros en este momento”, puntualizaron comerciantes de comida preparada y ama de casa entrevistados.

La dirigencia del gremio gasero comisionista confirmó que seguirá el paro de repartidores y hasta el momento ninguna autoridad competente en el tema ha establecido contacto con ellos.

Los inconformes seguirán inactivos con las unidades detenidas, pese a las graves afectaciones en todos los sectores productivos y en el hogar.

La vigilancia en las gaseras es permanente por uniformados de la SCC y en otras la Guardia Nacional para prevenir una situación de mayor envergadura.

@amarilloalarcon