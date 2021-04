“No importa si es diputado o no, tiene que ser sancionada su actuación”: Sheinbuam

Escucha la nota:



Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió más denuncias de menores de edad por presuntos abusos sexuales contra el diputado por Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbuam advirtió que bajo ningún motivo habrá impunidad en este caso.

En conferencia de prensa, la mandataria local destacó la actuación de la fiscalía capitalina, pues se inició de inmediato la carpeta de investigación y el legislador federal fue presentado ante el Ministerio Público, aunque el fuero evitó que pudiera ser presentado ante un juez.

“Ahí me parece muy importante la actuación el mismo día de la policía, y hay que resaltarlo, y de la Fiscalía General de Justicia. En ese mismo momento fue llevado esta persona al Ministerio Público, y se inició su carpeta investigación. Fue precisamente el tema del fuero lo que evitó que pudiera haber sido presentado ya directamente al juez. Y está trabajando ahí la Fiscalía de manera muy profesional, porque no debe de haber impunidad bajo ningún motivo”, expuso.

La funcionaria enfatizó que la actuación del diputado Huerta Corona tiene que ser sancionada, conforme a la ley, sin importar el cargo que ostenta.

“En todos los casos y en particular en este ha sido muy enfática, de que no importa si es diputado, si no es diputado, no importa qué carácter tenga en términos de servidor público, tiene que ser sancionada su actuación. Obviamente en una carpeta de investigación abierta con toda certeza, basada en la realidad y presentada ante el juez. Y en su momento si es necesario, entiendo que así debe ser, pues se presentará la solicitud de desafuero”, apuntó.

Sheinbaum Pardo agregó que pese a que no son originarios de la Ciudad de México los menores que denunciaron las presuntas agresiones del legislador de Morena, se pueden acercar a la autoridad local y recibir el apoyo que requieran tanto ellos como sus padres.