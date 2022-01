No hay que caer en pánico, ni hay ninguna indicación de cerrar las escuelas: Sheinbaum

Las clases presenciales y todas las actividades económicas seguirán en curso en la Ciudad de México, aseguró la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En entrevista la mandataria capitalina informó que con base en la información científica disponible sobre la variante Ómicron es innecesario cerrar actividades o pensar en un confinamiento generalizado.

“No, no, hasta el momento no hay ninguna indicación en ese sentido, no hay indicaciones. Y sí es importante porque, hay quien quiere generar pánico y decir: “ya aíslense todos, y otra vez hay cerrar la economía” y nosotros no lo consideramos necesario por toda la investigación científica que hay por parte de Secretaría de Salud federal, de Secretaría de Salud local, y de los grupos de científicos que siempre nos han ayudado”, comentó.