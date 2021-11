No hay presencia de variable Omicron en México: SS-CDMX

La titular de la Secretaría de Salud capitalina (SS-CDMX), Oliva López Arellano, aseguró que no se tiene detectada la presencia de la variante del coronavirus Ómicron en Ciudad de México y en la capital del país.

Explicó que a diario las autoridades de salud federal realizan un intenso monitoreo y se está en alerta, y de ser el caso se aplicarán medidas de refuerzo para prevenir y proteger a la población.

Explicó en conferencia que por el momento la variante Omicron se tiene focalizada en Sudáfrica y tienes ciertas características que han alertado a la comunidad internacional.

“Estas variaciones, estas mutaciones lo que la hacen es mucho más transmisible, tienen que documentarlo más porque son. Pocos casos que están en Sudáfrica y es una identificación muy reciente los grupos de investigación la están estudiando, todavía no podemos decir con contundencia que es mucho más transmisible, pero por el tipo de mutaciones se apuesta a que si.

“Tiene la capacidad de evadir los mecanismos e inmunidad natural y los mecanismos de inmunidad por vacunación, estas son las razones por las que están en alerta las poblaciones”, puntualizó.

Sin embargo, consideró que las medias de protección personal siguen siendo las de higiene personal, sana distancia y el uso de cubrebocas.

Aclaró que del monitoreo genómico que a diario se realiza en todo el país, no existe hasta el momento la presencia de la variable Omicron.

“Nosotros no tenemos documentada esta variante en la ciudad no en el país hasta ahora, pero se monitorea y se hace la vigilancia genómica justamente para detectar a tiempo las variantes, no solo esta (ómicron) sino cualquier variante y dar seguimiento si son variantes de preocupación”, puntualizó.

Aclaró que por el momento lo que se tiene detectado en territorio nacional y en la capital del país es la variante Delta con mayor predominancia.

Agregó que las campañas de vacunación de casi 100 por ciento en dos dosis y el cuidado personal o comunitario nos coloca en una posición distinta a las de otras latitudes.

@anarilloalarcon