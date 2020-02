¡No falta a clases! Payasito conmueve en redes

Un joven que trabaja como payasito llegó a su clase disfrazado porque no le dio tiempo de cambiarse

Se ha vuelto viral un estudiante de Derecho que tuvo que exponer en su clase vestido de payaso.

A través de Facebook el joven explicó su poderosa razón para llegar así a la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú.

Raúl Rivera compartió una fotografía en la que aparece en su salón de clases disfrazado como un reconocido personaje de Disney.

El joven explicó que tuvo que exponer así delante de sus compañeros ya que no le dio tiempo de cambiarse pues venia de dar un show como payaso. Inmediatamente la imagen y su historia se volvieron virales.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo… Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado’, fue el mensaje que escribió en su red social.

De acuerdo con el payasito, ese día tenía una exposición muy importante a la que no podía faltar, pero también había conseguido una presentación en la que le pagarían muy bien, por lo que no podía cancelarla.