¡No es la ‘señorita del Vips’! La reacción de una maestra porque la llamaron ‘miss’

Vaya controversia que se armó en redes sociales después de que se difundiera un video en el que una maestra estalló contra un alumno por llamara ‘miss’, por lo que aseguró que “no es señorita de Vips”.

Si antes de la pandemia muchas historias salieron a la luz a través de Facebook, Twitter, entre otros, con el confinamiento surgieron todavía más momentos virales de videollamadas y clases en línea.

Y es que, la tecnología permite que ciertos sucesos queden grabados y se difundan en toda la red, como el que recientemente desató polémica y se hizo ‘trending topic’.

Resulta que, de acuerdo con medios nacionales, una docente de la Universidad Autónoma del Estado de México dio de qué hablar al sentirse ofendida por la forma en que un alumno se dirigió a ella.

Pero eso no fue lo que llamó la atención de los internautas, ya que, la mujer aseguró “yo no soy la señorita del Vips”, porque su estudiante le dijo ‘miss’.

Aunque muchos pensarán que es como el diminutivo de decir maestra, en realidad es una palabra en inglés, cuyo significado es ‘señorita’.

Pese a que el alumno se disculpó por llamarla así, visiblemente molesta, la profesional de la educación subrayó que es una “falta de respeto” y realizó una comparación con los profesores.

“Yo no soy la señorita que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto, se los he dicho ¿A sus profesores les dicen ‘mister’? Solo las mujeres no tenemos derecho a tener grados”.