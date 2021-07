Escucha la nota:



Nintendo borró la aplicación de Netflix de sus consolas Wii U y 3DS en todos sus modelos desde el pasado 30 de junio de 2021.

Es decir, los usuarios que veían sus películas con su consola de Nintendo la aplicación dejó de funcionar en estos sistemas de videojuegos.

Si bien, se tratan de plataformas viejas, mucha gente aún las usaba para ver sus series y películas favoritas, ya sea directamente en la consola o en la TV.

“Desde el 31 de diciembre de 2020 la app de Netflix ya no está disponible para nuevos usuarios de la consola Wii U ni de los sistemas de la familia Nintendo 3DS. Los usuarios existentes podrán volver a descargarla”, señaló Nintendo.

“Gracias a todos los que disfrutaron Netflix en estas plataformas a través de los años”, concluyó.

Aunque se puede acceder al servicio desde otros dispositivos, los fans de Nintendo no están contentos con esta decisión.

Usuarios de Nintendo han pedido desde el lanzamiento de Switch que se agregue la opción de ver Netflix; cosa que no ha sido atendida hasta el momento.

Sin más explicaciones

Ni Nintendo ni Netflix han dado detalles de cuándo podría estar el servicio disponible o si siquiera hay planes para llegar a Switch.

La noticia de la descontinuación definitiva se dio a través del sitio de soporte de Nintendo, donde se aclaró que la app ya fue retirada de las consolas New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic.

“La app de Netflix fue retirada de la eShop de Nintendo en Wii U y la familia de sistemas Nintendo 3DS el 31 de diciembre de 2020 y descontinuada el 30 de junio de 2021. Gracias por el apoyo que brindaron a estas aplicaciones durante años”.

Así, sin más Nintendo borró la aplicación de Netflix.