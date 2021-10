Niño interrumpe entrevista en línea de su papá para Bloomberg

¿Te imaginas tener una importante entrevista en línea y que sea interrumpida? Precisamente eso le sucedió a un economista.

De acuerdo con un video difundido a través de redes sociales, el economista Jacob Funk Kirkegaard pasó por un momento gracioso mientras daba una entrevista.

Todo se derivó porque su hijo hizo acto de presencia mientras su papá estaba dando importantes datos sobre economía en vivo.

El cómico momento sucedió en un programa de televisión de la cadena Bloomberg News Turquía, cuando Jacob Funk Kirkegaard hacía un importante análisis.

De acuerdo con el video, el economista Funk estaba explicando la salida del presidente del banco central de Alemania, pero fue interrumpido.

Mientras hablaba su hijo apareció en la sala para bailar y hacer gestos en la cámara, pero su papá estaba en plena transmisión en vivo.

¿Ya viste el peculiar momento? Aquí te lo dejamos, seguro te causará risa, como a los conductores.

Impressive job by this young man on @BloombergTV this morning. Proves what I’ve always said: Every report about the Bundesbank should include goofy dancing kids in the background! pic.twitter.com/q28ljEvSJE

— Daniel McDowell (@daniel_mcdowell) October 20, 2021