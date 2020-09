Niega Sheinbaum extorsión por rifa del avión presidencial

Escucha la nota:



La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum negó que se esté obligando a los servidores públicos que trabajan en la administración local a adquirir cachitos para la rifa del avión presidencial.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que ella ya compró cuatro de estos boletos y que únicamente se hace la invitación en participar en este sorteo.

En este sentido invitó a quienes por algún motivo sean obligados a presentar su denuncia ante la Secretaría de la Contraloría.

“Yo ya compré cuatro cachitos, y pues le decimos a la gente compra tu cachito no se te vaya olvidar pero de ahí a que estemos haciendo algo obligatorio, por ningún motivo y si a alguien piensa o a alguien le dijo que era obligatorio, no es obligatorio y si alguien lo está obligando pues que presente su denuncia en la contraloría porque no es así”, comentó.

Y es que en los últimos días ha trascendido que tanto en el gobierno federal como en la administración local se está obligando a los trabajadores a comprar cachitos para la rifa del avión presidencial.