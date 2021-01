Niega GCDMX falta de recursos para mantenimiento del Metro

Escucha la nota:



Autoridades capitalinas desmintieron algunas versiones que aseguran que el Metro de la Ciudad de México no cuenta con recursos suficientes para dar mantenimiento a todo el Sistema de Transporte Colectivo.

Al dar el informe diario para el restablecimiento de las líneas afectadas por el incendio en la subestación de Buen Tono, la directora del organismo, Florencia Serranía afirmó que de 2018 a 2020 el presupuesto para materiales y suministros creció 58% al pasar de mil 205 millones de pesos a mil 910 millones de pesos que corresponden al capítulo 2000, mientras que la Partida 2961 destinada para refacciones aumentó en el mismo periodo de 746 a mil 209 millones de pesos, monto que representa un incremento de 62%.

Asimismo la funcionaria expuso que el número de averías en dos años se redujo de 35 mil a 25 mil, lo que implica una disminución del 28%. En este sentido enfatizó que pese a lo que se diga y a reconocer que se trabaja en las inundaciones en tres estaciones de la Línea 1, entre ellas Zaragoza, el servicio en esta ruta se restablecerá a partir del próximo lunes 25 de enero.

“Sabemos que cada día que no tenemos el servicio del metro es un sufrimiento para los usuarios que no pueden utilizarlo y por eso estamos trabajando para poder restablecerlo lo antes posible, no importa lo que se diga, el mantenimiento del metro se está dando, es falso que no se está dando y se está dando más y se está dando mejor, pese a lo que se diga vamos a estar abriendo la línea uno el lunes”, declaró.

En tanto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum descartó un aumento a la tarifa del Metro como resultado de la disminución de 2 mil 500 millones de pesos durante 2020 por la disminución de usuarios por la emergencia sanitaria. Dijo que la próxima administración de la ciudad recibirá un STC más moderno, trabajos que no están en riesgo por el incendio de hace 12 días.

“No va a subir la tarifa del metro, eso que quede muy claro, nos vamos a subir la tarifa del metro. En la anterior administración subieron de tres a cinco pesos la tarifa del metro y en realidad en 2018 recibimos 1 m con muchos problemas, ya para no meternos a lo que se hizo antes y demás pero si se recibió 1 m que tenía muchísimos problemas y ahí están los indicadores que presenta ahora Florencia que son indicadores que se midieron durante todo el transcurso de 2019 y 2020”, apuntó.

De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajos para la entrada en operación de los sistemas de control y pilotaje automático de las líneas 1, 2 y 3 llevan un avance del 90%.