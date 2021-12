NBA: Separan a LeBron James de Los Angeles Lakers por protocolos de covid-19

El basquetbolista de Los Angeles Lakers, LeBron James, fue aislado este miércoles al entrar en el protocolo del Covid-19 y por tanto no jugará ante Sacramento Kings.

De acuerdo con un comunicado del equipo, James no jugará esta noche para evitar contagiar a sus compañeros y lo más probable es que se pierda varios encuentros por las reglas del protocolo del coronavirus en la NBA.

LeBron James ya estaba vacunado contra Covid-19

En septiembre pasado el basquetbolista de 36 años había confirmado que pese a ser un escéptico de la vacuna se había inmunizado.

“Yo era muy escéptico (sobre la vacuna), pero hice mi investigación (…), me pareció que era lo mejor no solo para mí sino para mi familia y para mis amigos, y por eso decidí hacerlo”, dijo LeBron James al inicio de la temporada de la NBA.

Asimismo, el deportista dijo que no iba a criticar a nadie que no decidiera vacunarse pues considera que cada quien decide sobre su propio cuerpo.

“Hablamos de los cuerpos de cada uno. No es algo político, de racismo, de brutalidad policial o de cosas de esa naturaleza”, argumentó.

¿Afectará la ausencia de LeBron en Los Angeles Lakers?

Hay que decir que James se ha perdido diez partidos por diferentes problemas de salud y además fue sancionado con un encuentro fuera de la cancha tras ser expulsado por darle un golpe en la cara a Isaiah Stewart de los Detroit Pistons.

No obstante, su calidad no está a discusión, en los once encuentros que ha jugado hasta ahora ha logrado 25,8 puntos, 5,2 rebotes y 6,8 asistencias de media por encuentro.

Por tanto, tras ser aislado por Covid-19, su ausencia afectará sin duda a su equipo, pues los Lakers no han comenzado bien la temporada al ser séptimos en la Conferencia del Oeste con 11 ganados y 11 perdidos.

Cabe recordar que Los Angeles Lakers apostaron para la temporada 2020-2021 LeBron James pese a su veteranía, al igual de otros jugadores avanzados de edad para este deporte como Anthony Davis, Russell Westbrook y Carmelo Anthony.

Estados Unidos es el país número 1 del mundo con más muertos por Covid-19 con 780 mil 233 y un registro de 48 millones 557 mil 723 contagios; seguido de Brasil con 614 mil 681 fallecidos; India con 469 mil 247 decesos (34.596.776 casos) y México ocupa la cuarta posición con 294 mil 246 muertos y 3 millones 887 mil 873 casos, razones de la NBA para enviar a protocolo a Lebron James.