NASA: Telescopio James Webb despliega con éxito su parasol de cinco capas

Una de las misiones más importantes de la NASA se ha realizado, se trata del telescopio James Webb, ya que superó una de las estamas más importantes compuestas por un parasol de cinco capas.

Esta ocasión, logró superar la etapa más importante, al desplegar completamente su escudo térmico, el cual, es necesario para observar el cosmos.

De acuerdo con la información oficial, el tamaño de cada una de las capas del escudo térmico es lo equivalente a de una cancha de tenis.

De acuerdo con el reporte, las capas son necesarias para proteger los instrumentos científicos del calor del Sol y las mismas, ya se encuentran totalmente estiradas.

Cabe destacar que el telescopio es demasiado grande, incluso su grande tamaño impidió que entrara a un cohete.

Se informó que para hacerlo entrar hubo que doblarlo sobre sí mismo como un origami y desplegarlo en el espacio, el cual fue un procedimiento muy peligroso.

LIVE: @NASAWebb team gives real-time updates in the final hours of the space telescope’s sunshield deployment.

Successful shield tensioning will ensure Webb’s mirrors stay cold enough to #UnfoldTheUniverse. Reply with questions for expert answers. https://t.co/8VCBsPIrWb

— NASA (@NASA) January 4, 2022