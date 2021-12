NASA dice adiós a 'caminata espacial' ante basura

Este jueves, la NASA dio a conocer que pospondrá su ‘caminata espacial‘, cuyo objetivo era reparar una antena averiada, ello por la reciente basura de viejos satélites en el espacio.

“Ante la falta de condiciones necesarias, para evaluar el riesgo que podría representar para los astronautas, el equipo técnico ha decidido retrasar la misión”, explicaron.

NASA received a debris notification for the space station. Due to the lack of opportunity to properly assess the risk it could pose to the astronauts, teams have decided to delay the Nov. 30 spacewalk until more information is available. https://t.co/HJCXFWBd3Y pic.twitter.com/swj5hqusSo

— International Space Station (@Space_Station) November 30, 2021