NASA comparte las fotos tomadas por Perseverance de Marte este 2021

¡Cuánto avanzó la tecnología!Perseverance de la NASA compartió imágenes del suelo de Marte el pasado 18 de febrero.

El pequeño robot es el sucesor del antiguo explotador ‘Curiosity’.

La NASA a través de sus redes sociales compartió las fotos tomadas por el aparato desde su llegada al planeta rojo hasta la fecha.

El rover Perseverance de la NASA es parte de la misión a Marte del 2020 y la primera vez que tocó suelto del planeta fue en el cráter Jezero.

Ahí, comenzó su perseverante viaje y la transmisión ininterrumpida de fotos.

En casi un año que lleva operando el rover ha enviado a la sede en la Tierra al menos 180 mil fotos de los aspectos más relevantes de la misión.

My passion for rock collecting is matched only by my love of photography. Thanks for voting on your favorite new images each week – looking forward to many more to come!

📷 View and “like” photos: https://t.co/L6lhCNdqWq

🗓 Image of the Week gallery: https://t.co/jQbq9rXW53 pic.twitter.com/bwdGp5UxKq

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 22, 2021