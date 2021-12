NASA comparte la curiosa selfie de rover Curiosity en Marte

Te imaginas viajar a Marte con la NASA y que puedas tomarte, no una sino cientos de selfies, pues el rover Curiosity lo hizo.

El rover Curiosity es un robot de exploración de superficie planetaria, en su interior cuenta con un laboratorio portátil, su misión es explorar el planeta rojo.

El tamaño de este robot es aproximado a un auto Mini Cooper, lo que lo convierte en en el robot más grande que se ha posado en Marte.

Desde su estancia en el planeta vecino Curiosity ha compartido información recolectada que han permitido a sus creadores conocer un poco más de dicho lugar.

En esta ocasión, el pasado 20 de noviembre el robot envió unas imágenes de su paso durante su exploración.

Con un fondo que muestra las formaciones rocosas del planeta Marte conocidas como ‘El Frontón del Invernadero’ podemos ver a Curiosity ‘posando’ en un selfie de 360 grados.

🎶Stop! Selfie time.📸 I took this 360-degree selfie using the Mars Hand Lens Imager at the end of my arm. Up next, I’m headed toward “Maria Gordon Notch,” the U-shaped opening behind me to the left. More details on my surroundings: https://t.co/J8Nbip82S2 pic.twitter.com/DtsrXYYCi5

Curiosity también compartió, desde hace algunos días, otra fotografía desde el ‘Mount Sharp’.

Greetings from high up on Mars’ Mount Sharp! My team combined two black-and-white images from different times of the day and added colors to make this artistic landscape. There’s beauty all around us if we let ourselves be inspired.

Yours Truly, Curiosityhttps://t.co/VEjQhuBjFy pic.twitter.com/JxLregYifY

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) November 23, 2021