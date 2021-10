Murió Ndakasi la gorila que enamoró a internet hasta el final de sus días

Conoce la historia de Ndakasi la gorila que conquistó internet desde que fue rescatada, hasta su muerte en brazos de su cuidador.

Una vida que inició, a su corta edad, con un traumático momento que le cambiaría su vida para siempre.

Este bello ejemplar nació en Kabirizi en abril de 2007, con tan solo dos meses en el mundo conoció la furia del hombre quienes le arrebataron a su madre de forma cruel.

La bebe gorila fue hallada aferrada al cuerpo sin vida de su madre, por fortuna fue rescatada por miembros del Parque Nacional Virunga ubicado en la frontera oriental de la República Democrática del Congo.

Ahí cayó en manos de Andre quien sostuvo al bebé cerca de él, tal cual como si fuera su madre, durante esa noche y todas las noches de vida.

El amor surgió de inmediato, y debido a que el trauma que le ocasionó el quedar sin familia la hizo vulnerable para regresar al hábitat natural, Andre se convirtió en su familiar cercano.

El parque mantenía documentada la vida de Ndakasi, en principio con fines de estudio y posteriormente por gusto pues era poseedora de una ejemplar y muy inteligente personalidad.

Motivo por el cual también apareció en varios programas de televisión y películas.

En 2019 saltó a la fama en la red luego de viralizarse una selfie donde se le ve junto a otro gorila posando de pie sonrientes.

Hace un par de días, el parque del Congo, publicó la lamentable noticia de que está gorila consentida había dejado este plano.

Ndakasi, vivió durante 14 años feliz a lado de su familiar, cuidador y amigo Andre Bauma, con quien pasó sus últimos minutos.

El emotivo momento quedó plasmado en una imagen donde se observa a la gorila dando su último suspiro en brazos de su cuidador, tal cual como llegó a él cuando era una bebé.

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi.

C’est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi.https://t.co/GdkJbhWESz pic.twitter.com/bsCKdEq8tB

— Virunga NationalPark (@gorillacd) October 5, 2021