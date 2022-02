Mundial de Clubes: Jero Freixas deja a su esposa para irse con Monterrey y se vuelve viral

Uno de los principales influencers deportivo es el argentino, Jero Freixas, quien a través de diversos videos ha apoyado incondicionalmente a Monterrey y ello lo llevó al Mundial de Clubes.

La verdadera razón que lo ha vuelto nuevamente viral es el video que subió junto a su esposa en un auto, en donde tienen una complicada conversación.

A la mujer argentina parece no haberle gustado tanto la noticia, pues tanto Codere como el equipo de ‘Los Rayados’, sólo convocó al hombre.

Información relacionada: Así puedes adquirir tus boletos para el Mundial de Qatar 2022 este 19 de enero

De acuerdo con la grabación, hace tan sólo un par de días le dieron al argentino la noticia de que había sido elegido para viajar con el equipo a Emiratos Árabes.

Al contarte a su pareja la gran noticia que había recibido, se desató una discusión entre los argentinos, que, a pesar de la situación, se tornó un poco graciosa.

En el video, se puede notar la alegría y los nervios que le ocasiona a Freixas darle la noticia a su esposa, quien sin duda, no lo esperaba.

Emiratos Árabes allá voy!! @CodereMX me lleva al Mundial de Clubes a alentar a los @Rayados . pic.twitter.com/kwBVgaKBYQ



Ya que tras escuchar la invitación que su esposo ya había aceptado, le reclamó el que le haya dicho tan prematuramente, ya que el día que le dio la noticia, viajaría tan sólo dos días después.

Por ello, la mujer argentina le reclamó que le haya dicho de última hora, además le comentó que era bastante el tiempo que pretendía irse, dos semanas.

Tras conocer la noticia, su esposa le dijo a Freixas que le dijera a las personas que lo invitaron, que sólo podría ir diez días.

“No te vayas todo el Mundial, ve menos días: Señores del Rayados de Monterrey y Codere, no puedo ir los quince días, mi mujer no me deja”, le dijo su esposa a Jero.