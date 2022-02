Multimedallista en "Juegos Paranacionales Conade" se formó en instalaciones del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacó que Naomi Alejandra, de 13 años de edad, atleta en la disciplina de natación se ha formado en sus instalaciones a fin de participar en los Juegos Para Panamericanos, Mundiales y Paraolímpicos.

Indicó que en estos Juegos participan atletas aficionados de México, con el fin de impulsar el desarrollo de la cultura física y el deporte en los niños y jóvenes.

De acuerdo al IMSS, la multimedallista, quien padece un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona acondroplasia o talla baja, aspira a ser referente y símbolo del deporte de alto rendimiento en personas con discapacidad.

Recordó que Naomi Alejandra, quien representó al Seguro Social durante los “Juegos Paranacionales Conade”, inició en el chapoteadero desde 2017 y después fue guiada por varios maestros en la alberca de la Unidad Deportiva Morelos, y actualmente es asesorada por el profesor Juan Gabriel Bences Franco.

“En el agua me siento como una sirena. Cuando obtengo una medalla me siento muy orgullosa de mí, de mis profesores y de mi familia que siempre me ha apoyado”, manifestó.