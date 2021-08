Mujer tira y patea las cenizas de su esposo golpeador a la basura

Sin duda alguna, la perdida de un ser querido representa un golpe duro en la vida y los procesos que se tienen en los servicios funerarios son dependen de la familia.

Con base a las diferentes creencias que tenemos sobre la muerte, hay quienes sepultan a sus seres y otros quienes lo incineran para mantenerse cerca de ellos.

Sin embargo, esta historia es diferente, para Marsha Widener tener las cenizas de su esposo tenían otra intención.

Te puede interesar:Día de la cerveza: 10 datos que no sabías

Este polémico video de una mujer dividió las opiniones en las redes sociales.

Marsha, grabó el momento exacto en el que tira las cenizas de su difunto esposo a la basura, hecho que ha conmocionado a los internautas.

Sin conocer el contexto, las criticas se vinieron encima, mientras otros le daban el beneficio de la duda a tal acontecer.

A pesar de estar grabado el año pasado, este video se viralizó en las redes sociales, en él podemos ver a Marsha Widener con su cámara y una caja llena de cenizas donde explica lo siguiente ‘Sé que no vas a entender por qué estoy haciendo esto’, después de ello, explica que los restos en la caja son de su esposo Don Widener.

“Su familia no lo quiere, su hermano no lo quiere, sus hijos no lo quiere, en realidad, quieren que vaya a la alcantarilla o al baño” exclama Marsha en dicho video.