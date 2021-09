Mujer grita insultos racistas contra mexicanos en una pizzería en EU

Un nuevo caso de insultos racistas contra mexicanos se hizo viral en Estados Unidos cuando una mujer estadounidense gritó a empleados de una pizzería: “mexicanos, deberían volver a sus granjas”.

El video que ya se ha hecho viral, muestra a la mujer sin cubrebocas dentro del local de pizzas gritando sin parar.

Los empleados de la cadena de pizzerías le pidieron que se colocara el cubrebocas para poder ingresar y hacer su pedido, ante lo cual comenzó a insultarlos.

“Mexicanos, deberían volver a sus granjas”, se escucha que la mujer grita sin dejar de moverse y sin atender a la recomendación del uso del cubrebocas.

Self-proclaimed "patriot" harasses workers at Little Caesars and calls them "Nazis" pic.twitter.com/cUwNLopSP5

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 10, 2021