Las historias de los Juegos Paralímpicos de Tokio son sorprendentes al igual que las historias de vida de sus participantes, tal es el caso Morteza Mehrzad el deportista Paralímpico más alto del mundo.

Con 2 metros 46 centímetros, el iraní de33 años de edad es uno de esos deportistas que es imposible no ver y no sólo por su altura si no por gigante desempeño en su disciplina, el voleibol.

Además, es el segundo hombre más alto del mundo, pues lo supera el estadounidense Robert Wadlow, quien esta en los libros del Guinnes con 2 metros 72 centímetros.

Morteza Mehrzad desde niño fue diagnosticado con acromegalia, un padecimiento que afecta la glándula pituitaria hace que produzca hormonas de crecimiento en exceso.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que su desempeño atlético sobresalga pues, en Tokio 2020 fue la figura de la victoria de su selección en el encuentro de Irán vs Alemania.

El gigante del voleibol, destacó desde su primera participación en Río 2016 consiguiendo una medalla dorada para Irán contra Bosnia y Herzegovina.

De estrella del basquetbol a un accidente desafortunado

Desde muy joven, y sabiendo su padecimiento, Morteza Mehrzad quiso sacar ventaja e su altura y comenzar a practicar el deporte de sus sueños , el basquetbol.

Sin embargo, un accidente en bicicleta truncó su sueño, pues se lesionó la pelvis y tras varias cirugías los médicos dieron la mala noticia de que debido a su condición su pierna derecha había dejado de crecer, condición que lo ato a una silla de ruedas.

Luego de este diagnostico, el joven Morteza vivió una complicada depresión y comenzó a acudir a programas de televisión para alentar a personas con discapacidades físicas.

Fue ahí, cuando el entrenador iraní Hadi Rezaei vio en él una estrella del voleibol sentado.

El voleibol lo hace renacer

Hadi Rezaei lo convenció de sacar provecho a su altura, y a su condición, pues solo el gigante solo podía mantenerse sentado moverse con la fuerza de sus brazos lo cual lo hizo adaptarse a las características del deporte.

De este modo, Mehrzad a sus 22 años comenzó a jugar voleibol hasta ser convocado por la selección nacional iraní en 2016.

Así, Morteza Mehrzad el deportista paralímpico más alto del mundo se ha convertido en foco de atención debido su desempeño de altura.