Mono se roba un celular y se toma divertidas ‘selfies’ (VIDEO)

Un estudiante universitario malayo cuyo celular fue robado mientras dormía, rastreó al culpable: un mono que se tomó selfies y video antes de abandonar el aparato.

Zackrydz Rodzi, de 20 años, dijo el miércoles que su celular no estaba en su dormitorio cuando se despertó el sábado. Encontró el estuche del teléfono bajo la cama, pero no había indicio de robo en su casa en el estado sureño de Johor.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY

— z (@Zackrydz) September 13, 2020