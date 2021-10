Misión Lucy de la NASA y la canción de The Beatles, ¿qué relación hay?

Escucha la nota:



La misión Lucy de la NASA, ya está preparada para su lanzamiento, ésta es la primera enviada para estudiar los enjambres de asteroides troyanos que se encuentran en Júpiter.

Tras haber superado todas las pruebas previas a su lanzamiento espacial, su salida ya se programó para el próximo 16 de octubre.

De acuerdo con la información, se presume que es la primera nave espacial diseñada para visitar y observar dichos asteroides “fósiles”.

Misión Lucy de la NASA, ¿cuál es su objetivo?

La nave estudiará por primera vez a los asteroides troyanos asociados con Júpiter y es considerada como una oportunidad única para comprender mejor la formación de planetas, así como la evolución del Sistema Solar.

La directora de la misión, Sherry Jennings precisó que los dos grupos de asteroides troyanos existentes han sido testigos de primera mano de la historia del Sistema Solar exterior.

La científica precisó que Lucy está hecha de instrumentos L’TES, L’Ralph, y L’LORRI, que recopilarán datos de las superficies troyanas.

L’TES:

Es un espectrómetro de emisiones térmicas que ayudará a una mejor comprensión de las propiedades físicas del regolito. Son fragmentos de roca, granos minerales y otros depósitos superficiales hallados sobre roca sólida inalterada.

L’Ralph:

Es la combinación de una cámara visible multiespectral y un espectrómetro de imágenes infrarrojas para buscar hielo y sustancias orgánicas, así como el determinar la composición el mineral de los asteroides.

L’LORRI:

Proporcionará imágenes detalladas de la superficie de los troyanos que ayudarán a comprender las características geológicas y el recuento de cráteres para determinar la edad de los asteroides.

¿Por qué se le llamó Lucy?

Tomó el nombre del famoso esqueleto humano fosilizado Lucy, además, está inspirado en la canción de The Beatles, “Lucy in the Sky with Diamonds“.

El viaje durará 12 años, y en ese tiempo se espera que Lucy recorra un asteroide del cinturón principal y siete troyanos, los cuales, se cree que son restos de la formación de los planetas exteriores.

La nave espacial de la misión Lucy de la NASA, también llevará una cápsula del tiempo con mensajes inspiradores de pensadores y poetas laureados, incluso mensajes de los integrantes de The Beatles.