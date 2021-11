MINUTO A MINUTO: Marcha feminista por el Día Contra la Violencia de Género

Este 25 de noviembre se conmemora mundialmente el Día Contra la Violencia de Género, es por ello que diversas colectivas feministas convocaron a una marcha.

Sigue la transmisión en vivo de nuestra reportera de MVS, Nora Bucio.

El punto de reunión será desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino.

15:21: Las colectivas feministas dieron inicio a la marcha conmemorativa del #25N del Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo capitalino.

15:29: el Bloque Negro encabeza el continente, se encuentran entrando al Paseo de la Reforma.

Los colectivos comienzas a entonar las diferentes arengas que distinguen las marchas.

‘Ya volvimos a salir, no que no, no que sí, ya volvimos a salir’.