¡Milagro! Steelers a los playoffs tras la victoria de Raiders sobre Los Angeles

¡Acereros consiguieron el milagro! Las Vegas Raiders triunfaron este domingo 35-32 sobre Los Angeles Chargers en tiempo extra, resultado que les dio junto a los Steelers Pittsburgh los dos últimos cupos a playoffs de la AFC en el cierre de la semana 18 de la NFL.

Con la victoria los Raiders, 10-7, se colaron como el sembrado cinco de la Americana y arrastraron a los Steelers, 9-7-1, como el lugar siete, a la postemporada.

Los Angeles se quedan en el camino desde 2018

Los Angeles, 9-8, terceros en el Oeste de la AFC, no clasifican desde el 2018.

Rich Bisaccia, quien sustituyó a Jon Gruden, en octubre de 2021 en Las Vegas es el primer entrenador interino en la NFL que lleva a su equipo a la postemporada.

Los Raiders dominaron el primer cuarto con un gol de campo y un pase de Derek Carr a Hunter Renfrow para tener 10 puntos de ventaja.

El equipo de Brandon Staley reaccionó en el segundo periodo con dos anotaciones de Austin Ekeler, por tierra y por aire, 14-10; pero Las Vegas retomó el control con acarreo de Josh Jacobs, 14-17.

This is the mad man who sent us to OT. 📺: #LACvsLV on NBC

📱: https://t.co/ApuDpKzsOv pic.twitter.com/lK3f2UfOM3 — NFL (@NFL) January 10, 2022

En el tercer cuarto los Raiders lograron tres puntos más, 14-20. En el último periodo Carr consiguió otro pase de anotación con Renfrow, 14-26, y amplió la ventaja 14-29 con gol de campo.

Los Chargers respondieron con pase de Herbert a las diagonales, ahora para Josh Palmer que los acercó 22-29 y de manera dramática empataron en la última jugada con envío a Mike Williams, 29-29.

En la primera ofensiva del tiempo extra Las Vegas se despegó tres puntos con un gol de campo. Los Angeles replicó para el 32-32, pero en el último segundo del periodo Daniel Carlson conectó el gol de campo de la victoria para los Raiders 32-35.

DANIEL CARLSON FOR THE WIN. What a way to end the 2021 season! #LACvsLV #RaiderNation pic.twitter.com/LpERrW7WQ6 — NFL (@NFL) January 10, 2022

Resultados de la semana 18: Chiefs 28-24 Broncos y Cowboys 51-26 Eagles; Bengals 16-21 Browns, Packers 30-37 Lions, Bears 17-31 Vikings, Washington 22-7 Giants, Colts 11-26 Jaguars, Steelers 16-13 Ravens, Titans 28-25 Texans, Saints 30-20 Falcons, Jets 10-27 Bills, Phanters 17-41 Buccaneers, 49ers 27-24 Rams, Patriots 24-33 Dolphins, Seahawks 38-30 Cardinals y Chargers 32-35 Raiders.

Así quedaron los equipos de la NFL:

Conferencia Americana:

Este: Bills (11-6), Pats (10-7), Dolphins 9-8 y Jets (4-13).

Oeste: Chiefs (12-5), Raiders (10-7), Chargers (9-8) y Broncos (7-10).

Norte: Bengals (10-7), Steelers (9-7-1), Browns (8-9) y Ravens (8-9).

Sur: Titans (12-5), Colts (9-8), Texans (4-13) y Jaguars (3-14).

¡BOSWELL CIERRA EL PARTIDO! VICTORIA EN BALTIMORE!!!!!

pic.twitter.com/46CsImdQiO — Steelers en Español (@acereros) January 9, 2022

Conferencia Nacional:

Este: Cowboys (12-5), Eagles (9-8), Washington (7-10) y Giants (4-13).

Oeste: Rams (12-5), Cardinals (11-6), 49ers (10-7) y Seahawks (7-10).

Norte: Packers (13-4), Vikings (8-9), Bears (6-11) y Lions (3-13-1).

Sur: Buccaneers (13-4), Saints 9-8, Falcons (7-10) y Panthers (5-12).

Finalmente, los Steelers consiguieron lo impensado, calificar a la postemporada, tras una cardíaca victoria de Las Vegas Raiders y ahora los ‘Acereros’ intentarán hacer la hombrada ante Kansas City, mientras que Raiders lo intentarán ante los Bengalíes.